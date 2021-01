VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach Als die VfB-Fans ein unvergessliches Schützenfest erlebten

Am Samstag trifft der VfB Stuttgart auf Borussia Mönchengladbach – ein Duell zweier Traditionsvereine. In unserer Reihe „Legendenspiele“ blicken wir zurück auf einen denkwürdigen Nachmittag der Saison 2010/11, an dem sich die Schwaben in einen Rausch spielten.