Unfall im Kreis Ludwigsburg: Audi stürzt 20 Meter tief in Weinberg - 17.000 Euro Sachschaden

In Walheim (Kreis Ludwigsburg) kommt ein 22-Jähriger am Mittwoch mit seinem Audi von der Straße ab. Der Audi stürzt 20 Meter tief in einen Weinberg. Die Hintergründe.











In Walheim (Kreis Ludwigsburg) hat sich am Mittwochnachmittag gegen 15.40 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde ein 22 Jahre alter Audi-Fahrer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 22-Jährige mit seinem Audi A3 verbotswidrig die Burgstraße in Wahlheim, einen asphaltierten Feldweg, der durch Verkehrszeichen nur für Anlieger freigegeben ist. In einer leichten Rechtskurve kam der Audi aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er stürzte circa 20 Meter in die Weinberge, überschlug sich mehrfach und blieb schließlich im Bereich eines Treppenaufgangs (sogenannte Himmelsleiter) auf dem Dach liegen.