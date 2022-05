1 Laut Polizei war der Junge ohne Helm unterwegs (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Tim Oelbermann/IMAGO/Tim Oelbermann

Bei einem Unfall in Walheim im Landkreis Ludwigsburg hat sich ein 15-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Er war gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt.















Ein 15 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Samstagnachmittag in Walheim (Landkreis Ludwigsburg) frontal gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt. Dabei verletzte sich der Jugendliche schwer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrradfahrer fuhr bergab und schnitt eine Linkskurve, wobei er mit dem Wagen einer 52 Jahre alten Fahrerin zusammenstieß.

Der Junge, der ohne Helm unterwegs war, wurde auf die Motorhaube geschleudert und stieß mit dem Kopf an die Windschutzscheibe. Er rutschte von der Motorhaube auf den Asphalt, sein Fahrrad wurde durch den Aufprall in ein nahe gelegenes Feld geschleudert. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, die Autofahrerin wurde nicht verletzt.