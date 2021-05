1 Für den Jungen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Andreas Gebert

Ein 13-Jähriger ist mit seinem Fahrrad bei Sersheim unterwegs und will auf einem Feldweg eine Landesstraße überqueren. Dabei wird er von einem Auto erfasst und tödlich verletzt.

Sersheim - Ein 13 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall nahe Sersheim (Kreis Ludwigsburg) ums Leben gekommen.

Wie die Polizei berichtet, war der 13-Jährige gegen 13.30 Uhr auf einem Feldweg zwischen Horrheim und Sersheim unterwegs und wollte die Landesstraße 1131 überqueren. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt eines 25-jährigen Autofahrers, der mit seinem Audi in Richtung Horrheim fuhr. Obwohl der 25-Jährige noch versuchte auszuweichen, kam es zur Kollision zwischen dem Fahrradfahrer und dem Audi.

Staatsanwaltschaft beauftragt Gutachter

Der 13-jährige, der zum Zeitpunkt des Unfalls einen Fahrradhelm trug, wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Der Audi-Fahrer und dessen Beifahrerin blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die L1131 für etwa vier Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.

Zur Klärung der Unfallursache beauftragte die Staatsanwaltschaft einen Gutachter. An der Unfallstelle waren neben drei Polizeistreifen auch ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Straßenmeisterei Ludwigsburg im Einsatz.