Unfall im Kreis Heidenheim: Frontalzusammenstoß auf B19 – zwei Menschen verletzt

1 Die B19 war laut Polizei zwischenzeitlich voll gesperrt. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein Autofahrer gerät auf der B19 bei Königsbronn in den Gegenverkehr. Er und eine weitere Person werden verletzt. Zur Unfallursache kann die Polizei noch keine Angaben machen.











Link kopiert



Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 19 bei Königsbronn im Landkreis Heidenheim verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war ein Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache am Abend mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert.