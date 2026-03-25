Unfall im Kreis Göppingen: Motorrad fährt auf Auto auf – 19-Jähriger leicht verletzt
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Bei Adelberg ist es zu einem Unfall gekommen (Symbolbild). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 19-Jähriger fährt im Kreis Göppingen an einer Einmündung mit seinem Motorrad auf ein Auto auf. Dabei wird er leicht verletzt.

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstag bei Adelberg (Kreis Göppingen) auf ein Auto aufgefahren. Wie die Polizei mitteilt, war der Biker um 17.30 Uhr mit seiner Piaggio auf der L1147 von Oberberken in Richtung Adelberg unterwegs. Kurz nach der Kreisgrenze vom Rems-Murr-Kreis und dem Landkreis Göppingen, an der Einmündung Höhe Kaiserstraße, fuhr vor dem Zweirad ein VW Tiguan.

 

Der 21-Jährige am Steuer des VW musste laut der Polizei verkehrsbedingt anhalten. Scheinbar abgelenkt fuhr der 19-jährige Motorradfahrer auf den VW auf. Der junge Fahrer prallte in das Heck des abbremsenden Autos. Der 19-Jährige wurde der Polizei zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Sie schätzt den Schaden am Auto auf rund 8.000 Euro, den an der Piaggio auf rund 2.000 Euro.

 