6 Am Dienstagmorgen geriet auf der B10 ein Fahrzeug in Brand. Foto: SDMG/ / Kern

Am Dienstagmorgen kam es auf der B10 in Fahrtrichtung Stuttgart, auf Höhe der Abfahrt Göppingen West zu einem Fahrzeugbrand. Der Verkehr musste für die Bergung auf eine Spur umgeleitet werden, weshalb es zum Stau kam.











Am Dienstagmorgen ist gegen 7.20 Uhr auf der B10 in Fahrtrichtung Stuttgart, auf Höhe der Abfahrt Goeppingen West / Berufsschulzentrum ein Taxi in Brand geraten, was einen langen Stau verursachte.