Unfall im Kreis Göppingen: 84-Jähriger stirbt nach Sturz gegen Auto

Tragischer Unfall in Ebersbach: Ein 84-Jähriger stirbt nach einem Sturz mit dem Rollator gegen ein Auto. Der Autofahrer fuhr weiter. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.











Ein Senior, der im Kreis Göppingen mit seinem Elektrorollator umgekippt und mit dem Kopf gegen ein fahrendes Auto gestoßen war, ist im Krankenhaus gestorben. Der 84-Jährige wurde am Donnerstag nach dem Unfall in Ebersbach an der Fils in eine Klinik gebracht, wo er laut Polizei am Dienstag seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlag.