Ein Mann ohne Führerschein flüchtet mit seinem Wagen vor einer Polizeikontrolle. Beamten verfolgen den Flüchtenden in ihren Streifenwagen. Es kommt zu einem schweren Unfall.

Reichenbach - Eine Polizistin ist bei einer Verfolgungsfahrt in Reichenbach (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatten Beamte am Mittwoch bei einer Kontrolle in Uhingen (Kreis Göppingen) den Fahrer eines VW Passat ohne Führerschein erwischt.

Als der Mann plötzlich davonfuhr, nahmen mehrere Streifenbesatzungen die Verfolgung auf. Diese endete, als der Wagen des Flüchtigen gegen einen Polizeiwagen prallte. Der Mann wurde festgenommen. Die Feuerwehr befreite die schwer verletzte Polizistin, die in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war.