Unfall im Kreis Calw: 22-jähriger Fahrer prallt gegen Garagenwand und stirbt

In Calw ist ein 22-Jähriger bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Ein 22-Jähriger fährt nachts mit dem Auto auf einer Straße. Auf einmal kommt er von der Fahrbahn ab und fährt gegen eine Garage. Die Polizei hat eine Vermutung, wie es zu dem Unfall gekommen ist.











Ein 22-Jähriger ist mit seinem Auto in Haiterbach (Kreis Calw) gegen eine Garagenwand gefahren und an seinen Verletzungen gestorben. Durch die Wucht des Zusammenstoßes habe der Wagen in der Nacht zu Sonntag Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Anwohner kamen demnach herbeigeeilt und löschten die Flammen.