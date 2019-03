5 Ein BMW ist auf der B464 auf die Gegenfahrbahn abgekommen. Foto: SDMG

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagmorgen im Kreis Böblingen wurden zwei BMW-Fahrer verletzt. Die Polizei vermutet, dass zu viel Alkohol im Spiel war. Es ist zu starken Verkehrsbehinderungen gekommen.

Sindelfingen - Am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr hat es auf der Bundesstraße 464 gleich mehrmals gekracht. Bei einem Autounfall zwischen den Ausfahrten Sindelfingen-Maichingen und -Dagersheim (Kreis Böblingen) stießen zwei Autos so stark zusammen, dass Trümmerteile durch die Gegend flogen. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen schwer verletzt. Die Bundesstraße war für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

Unfallverursacher soll Alkohol getrunken haben

Wie die Polizei berichtet, kam der BMW eines 57-Jährigen auf seiner Fahrt in Richtung Sindelfingen in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sein Auto nahezu frontal mit dem 3-er BMW eines 35 Jahre alten Mannes. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der 57-Jährige war zudem in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand und deshalb die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Er musste sich einem Atemalkoholtest und einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Beide BMW mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Durch Fahrzeugteile, die nach dem Zusammenstoß umherwirbelten, wurden darüber hinaus ein VW, ein Mercedes und ein Ford beschädigt. Die Bundesstraße war bis etwa 10 Uhr voll gesperrt. Der Gesamtschaden soll bei etwa 40.000 Euro liegen.