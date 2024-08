1 Der Fahrer dieses Motorrads hat nicht mehr rechtzeitig auf seine Spur wechseln können. Foto: SDMG/ Schulz

Bei einem Unfall zwischen Deckenpfronn und Gärtringen sind zwei Personen schwer verletzt worden. Ein Mann musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden.











Bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Deckenpfronn und Gärtringen (Kreis Böblingen) sind am Freitag gegen 21.45 Uhr zwei Personen schwer verletzt worden. Eine davon, ein 64-jähriger Autofahrer, wurde dadurch so heftig in einem Mercedes eingeklemmt, dass er von der Feuerwehr befreit werden musste.