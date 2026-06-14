Unfall im Kreis Böblingen: Vier Leichtverletzte nach missglücktem Überholversuch

Ein Autofahrer möchte auf der Autobahn bei Herrenberg den Lastwagen vor ihm überholen und schert aus. Dabei übersieht er einen Wagen auf der linken Spur. Es kommt zum Zusammenstoß.
Bei einem missglückten Überholmanöver auf der Autobahn 81 bei Herrenberg (Landkreis Böblingen) sind vier Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 58 Jahre alter Autofahrer am Samstagabend den Lastwagen vor ihm überholen. Dazu sei er nach links ausgeschert, ohne auf nachfolgenden Verkehr zu achten.