6 Ein Tesla ist gegen eine Tunnelwand gefahren. Foto: SDMG/ / Dettenmeyer

In Sindelfingen (Kreis Böblingen) kommt es am Donnerstagabend zu einem Unfall. Ein Tesla prallt gegen eine Tunnelwand. Was bisher bekannt ist.











Link kopiert



In Sindelfingen (Kreis Böblingen) ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 20 Uhr in Sindelfingen-Hinterweil.