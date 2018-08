Unfall im Kreis Böblingen Betrunkene Autofahrerin gefährdet mitfahrendes Kind

Von red/aim 16. August 2018 - 13:01 Uhr

Dieser Unfall auf der B295 hätte noch viel schlimmer ausgehen können (Symbolfoto). Foto: dpa

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat auf der B295 bei Renningen einen schweren Unfall verursacht. Glücklicherweise ist dem Kind auf ihrem Beifahrersitz nichts passiert.

Renningen - Auf der B295 auf Höhe Renningen (Kreis Böblingen) kam es am Mittwochabend gegen 22.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, saß im Wagen der 31-jährigen Unfallverursacherin ein Kind auf dem Beifahrersitz. Die Beamten vermuten, dass der erhöhte Alkoholpegel der Frau zu dem Unfall führte.

Gemeinsam mit dem beifahrenden Kind war die Frau auf der B295 in Fahrtrichtung Leonberg unterwegs. Kurz nach der Auffahrt von der B464 kam sie, laut Polizeimeldung, nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Renault soll mehrmals gegen die dortigen Baustellenbarrieren geprallt sein.

Kind bleibt unverletzt

Glücklicherweise sei das mitfahrende Kind im Kindersitz auf der Beifahrerseite der Unfallverursacherin nicht verletzt worden, berichtet die Polizei. Doch die Beamten mussten deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung bei der Beamten feststellen. Sie veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und nahmen der Frau den Führerschein ab.

An dem Auto war ein Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden, meldet die Polizei. Auch ein nachfolgender Autofahrer wurde in den Unfall verwickelt. Als er nicht rechtzeitig ausweichen konnte, überfuhr er mehrere auf der Fahrbahn liegende Warnbaken.