Nach einem Unfall zwischen einem Auto- und einem Radfahrer in Schönaich (Kreis Böblingen) ist am Sonntag ein Autofahrer von der Unfallstelle geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer in Schönaich am Sonntag gegen 8.15 Uhr von der Kreisstraße 1057 kommend in den Kreisverkehr „Im Vogelsang“ ein und verließ diesen dann in Richtung Industriegebiet. Hierbei übersah der Fahrer laut Angaben der Polizei mutmaßlich einen 60-jährigen Radfahrer, der bereits im Kreisverkehr unterwegs war.

Wie die Polizei berichtet, bremste der Fahrradfahrer, um eine drohende Kollision zu verhindern, und stürzte hierbei zu Boden. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der 60-Jährige blieb unverletzt. An dem Fahrrad entstand ein Schaden von knapp 300 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer 07031/13 25 00 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu wenden.