Unfall im Kirbachtal: Motorradfahrer gerät in den Gegenverkehr

Motorradfahrer gerät in den Gegenverkehr

1 Der Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein 22-Jähriger ist zwischen Hohenhaslach und Ochsenbach (Kreis Ludwigsburg) in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Auto zusammengestoßen.











Link kopiert



Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend zwischen Ochsenbach und Hohenhaslach in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, war der 22-Jährige gegen 17.10 Uhr in einer Kurve im Bereich der Einmündung nach Spielberg mit seiner Ducati von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Seat eines 54-Jährigen kollidiert.