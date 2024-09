Betrunkener baut Unfall - Wagen geht in Flammen auf

Auf einem Parkplatz fährt ein Auto merkwürdige Kreise, etwas später verursacht der Fahrer einen Unfall. Wie sich später herausstellt, lag gegen ihn ein Haftbefehl vor.











Zuerst soll ein Auto auf einem Parkplatz merkwürdige Kreise gedreht haben - später fährt es in einen Graben und prallt gegen einen Baum im Hohelohekreis. Nach dem Unfall in Mulfingen ging der Wagen in Flammen auf und brannte vollständig aus, wie die Polizei mitteilte.