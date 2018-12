Unfall im Enzkreis Mutter mit Kind auf dem Arm wird von Auto erfasst

Von red/dpa/lsw 22. Dezember 2018 - 19:35 Uhr

Die Mutter erlitt bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen. Foto: dpa

Mit ihrem Kleinkind auf dem Arm ist eine Mutter in Ispringen von einem Auto angefahren worden. Dabei war der Wagen nicht angepasster Geschwindigkeit“ unterwegs. Aber auch die Frau machte einen fatalen Fehler.

Ispringen - Eine 32 Jahre alte Frau ist mit einem Kleinkind auf dem Arm beim Überqueren einer Straße in Ispringen (Enzkreis) von einem Auto erfasst worden. Die Frau kam mit schweren inneren Verletzungen und einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Samstag mit. Ihr eineinhalb Jahre alter Sohn blieb unverletzt.

Ein 29 Jahre alter Autofahrer war nach ersten Ermittlungen mit „nicht angepasster Geschwindigkeit“ auf einer abschüssigen Straße unterwegs. Die Frau sei zwischen zwei geparkten Autos hindurch auf die Fahrbahn getreten, ohne auf den Verkehr zu achten. Das Auto haben die Mutter erfasst und zur Seite geschleudert, wobei sie gegen einen parkenden Wagen prallte.