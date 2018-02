Unfall im Engelbergtunnel Betrunken gegen Tunnelwand gefahren

Von kwa 26. Februar 2018 - 15:44 Uhr

Die Polizei hat den Führerschein des Mannes eingezogen. Foto: dpa

Vermutlich, weil er betrunken war, ist ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen mit seinem Fahrzeug gegen die Wand des Engelbergtunnels geprallt. Die Fahrbahn musste gesperrt werden.

Gerlingen - Bei einem Unfall im Engelbergtunnel (Kreis Ludwigsburg) ist am frühen Sonntagmorgen laut der Polizei ein Schaden von rund 4000 Euro entstanden. Gegen 3.20 Uhr war ein 27-Jähriger mit seinem Mercedes auf der A 81 in Richtung Heilbronn gefahren; vermutlich wegen des alkoholisierten Zustandes des Fahrers, so die Polizei, prallte der Mercedes dann zweimal gegen die Tunnelwand. Andere Autos waren nicht beteiligt. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Weil der Test 1,96 Promille ergeben hatte, musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde die komplette Fahrtrichtung für kurze Zeit gesperrt.