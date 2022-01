1 Rettungskräfte reanimierten den schwer verletzten Jugendlichen an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist in Deggenhausertal in einen Bach gestürzt und wenige Stunden später in einem Krankenhaus gestorben.















Link kopiert

Deggenhausertal - Ein 17-Jähriger ist mit seinem Kraftrad in Deggenhausertal (Bodenseekreis) in einen Bach gestürzt und gestorben.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam der junge Mann am Freitagabend mit seinem Kleinkraftrad in einer Kurve von der Straße ab, streifte einen Baum und stürzte in einen Bach.

Rettungskräfte reanimierten den schwer verletzten Jugendlichen an der Unfallstelle. Wenige Stunden später erlag er seinen Verletzungen in einem Krankenhaus.