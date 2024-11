Unfall im Bodenseekreis: Auto wird von Zug mitgeschleift - hoher Schaden

Eine Frau bleibt mit ihrem Auto witterungsbedingt an einem Bahnübergang hängen. Sie steigt aus dem Wagen aus. Das Fahrzeug wird kurz darauf von einem Zug erfasst.

Ein witterungsbedingter Unfall auf einem Bahnübergang hat in Langenargen im Bodenseekreis einen hohen Schaden verursacht. Eine Frau blieb mit ihrem Auto auf den Gleisen hängen, wie die Polizei mitteilte. Sie stieg aus dem Auto aus und ließ das Auto dort stehen. Es wurde kurz darauf von einem Zug erfasst und ungefähr 500 Meter mitgeschleift. Die Polizei schätzt den Schaden auf ungefähr 100.000 Euro.

Weder die Menschen in dem Zug noch die Autofahrerin wurden dabei verletzt. Der Zugverkehr war dort zunächst wegen der Bergung unterbrochen. Es wurde vermutet, dass die Sperrung noch bis zum Freitagvormittag dauern könnte. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um die Strecke am Bodensee entlang von Friedrichshafen in Richtung Lindau.