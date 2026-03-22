Unfall im Alb-Donau-Kreis: Betrunkener Fahrer überschlägt sich mehrfach und versucht zu fliehen

1 Das Auto landete laut Polizei im Graben (Symbolbild). Foto: Robert Michael/dpa

Betrunken überschlagen: Ein 43-Jähriger verliert auf der B10 die Kontrolle über sein Auto und flüchtet zu Fuß. Doch er kommt nicht weit.











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Ein betrunkener Autofahrer hat sich frühmorgens auf der Bundesstraße 10 bei Lonsee (Alb-Donau-Kreis) mit seinem Wagen mehrfach überschlagen. Das Auto landete laut Polizei im Graben. Der 43-Jährige befreite sich selbst aus dem Fahrzeug, versuchte jedoch beim Eintreffen der Polizei zu flüchten. Ein Zeuge verfolgte ihn und hielt ihn bis zur vorläufigen Festnahme fest.