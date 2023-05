5 Drei Menschen zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Am frühen Montagabend hat sich am Neckarpark ein schwerer Unfall ereignet, bei dem sich drei Menschen leichte Verletzungen zugezogen haben. Der Vorfall an der Benzstraße hatte große Verkehrsbehinderungen zu Folge. Nach Angaben der Polizei stand ein 67-jähriger Porsche-Fahrer gegen 17.15 Uhr auf der Benzstraße vor einer Roten Ampel, als er aus bislang unbekannten Gründen plötzlich Gas gab, über einen Grünstreifen fuhr und gegen einen entgegenkommenden Ford Focus prallte. Durch den heftigen Aufprall wurde der Ford gegen einen dahinterstehenden VW Passat geschoben. Dieser wiederum prallte gegen einen Roller.