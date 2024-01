Unfall beim Ausparken in Asperg: Transporter schiebt Auto vor sich her

1 Die Feuerwehr befreite die Frau aus ihrem Wagen. Foto: KS-Images.de//Andreas Rometsch

Eine 57-Jährige hatte in Asperg beim Ausparken einen Transporter übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Frau im Auto eingeklemmt und schwer verletzt wurde.











Eine 57-Jährige ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Asperg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau ihren Renault in einer Parklücke am Rand der Eisenbahnstraße geparkt. Als sie gegen 13.15 Uhr weiterfahren wollte, übersah sie beim Ausparken den heranfahrenden Transporter eines 24-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Transporter den Renault seitlich gut zehn Meter vor sich herschob.