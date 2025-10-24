Unfall bei Winnenden: 90-Jähriger gerät in Kurve auf Gegenfahrbahn – Frontalcrash bei Breuningsweiler

1 Nach dem Unfall bei Winnenden müssen die beiden Fahrzeuge als Totalschäden abgeschrieben werden. Foto: Kevin Lermer/Blaulichtzentrale

Auf der Kreisstraße zwischen Winnenden und Breuningsweiler prallen zwei Autos in einer Kurve frontal aufeinander. Eine Frau wird verletzt, der Schaden ist enorm.











Auf der Kreisstraße zwischen Winnenden und Breuningsweiler ist es am Freitagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, war ein 90-jähriger Peugeot-Fahrer um kurz nach 12 Uhr in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem VW einer 31-jährigen Frau zusammengestoßen.