Unfall bei Wendlingen: Zu schnell auf der A8 – BMW kracht in Schutzplanken

Ein 31-jähriger BMW-Fahrer hat am Sonntagabend auf der A8 bei Wendlingen die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Unfall verursacht. Er kam verletzt ins Krankenhaus.

Auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Kirchheim (Teck)-West (Landkreis Esslingen) hat ein 31-Jähriger am Sonntagabend wohl wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen BMW verloren. Infolge der Unfallaufnahme konnte die Strecke Richtung München laut Polizei zeitweise nur einspurig befahren werden.

Laut den Angaben der Beamten war der 31-Jährige gegen 20.45 Uhr in Richtung München unterwegs, als sein Auto auf Höhe Rübholz auf dem linken Fahrstreifen gegen einen Bordstein prallte. Daraufhin schleuderte er über alle drei Fahrspuren und krachte in die rechten Schutzplanken. Dort kam das Auto zum Stehen.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am BMW entstand ein Totalschaden, die Polizei schätzt diesen auf rund 30.000 Euro. Die Höhe des Schadens an den Leitplanken sei noch unklar.

Spur zeitweise nur einspurig befahrbar

Eine nachfolgende 57-jährige Audi-Fahrerin fuhr über verstreute Fahrzeugteile. Sie konnte ihren Wagen noch bis zum Parkplatz Rübholz fahren und blieb dort mit einem platten Reifen stehen. Auch ihr Auto musste abgeschleppt werden, hier entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro, teilte die Polizei mit.

Während der Unfallaufnahme und Bergung war die A8 nur einspurig befahrbar, größere Verkehrsbehinderungen blieben laut Polizei aus. Gegen 23 Uhr war die Strecke wieder komplett frei.