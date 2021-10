Neuer Song "Here Comes The Night" Heidi Klum: Stylischer Auftritt bei Release-Party von Tokio Hotel

Tokio Hotel haben am Freitag ihre neue Single "Here Comes The Night" veröffentlicht. Am Abend feierte die Band eine Release-Party, zu der auch Heidi Klum erschien. Für den Auftritt wählte das Model einen Spitzen-Jumpsuit, Bill Kaulitz strahlte in einem Gucci-Look.