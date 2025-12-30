Unfall bei Weil der Stadt: Drei leicht Verletzte – darunter ein Achtjähriger

1 Die Polizei schätzt den Schaden der Kollision bei Weil der Stadt auf rund 25 000 Euro. Foto: Stefan Puchner/dpa

Vermutlich wegen der tief stehenden Sonne gerät ein 59-Jähriger bei Weil der Stadt auf die Gegenspur und kollidiert mit einem 50-Jährigen und seinem achtjährigen Beifahrer.











Drei leicht verletzte Personen und ein Schaden in Höhe von rund 25 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 10.25 Uhr auf der L 1182 zwischen Merklingen und Weil der Stadt ereignet hat. Wie das zuständige Polizeipräsidium Ludwigsburg vermutet, geriet ein 59-Jähriger mit seinem VW Tiguan wegen der tief stehenden Sonne auf die Gegenspur. Dort kollidierte er mit dem VW Passat eines 50-Jährigen zusammen. Im Auto befand sich zudem ein achtjähriger Mitfahrer.