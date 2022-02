4 Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttg

Ein 68-jähriger Autofahrer hat nahe Waiblingen beim Abbiegen ein anderes Fahrzeug übersehen. Beim Zusammenstoß werden zwei Menschen verletzt.















Link kopiert

Waiblingen - Zwei Menschen haben sich bei einem Verkehrsunfall am Montagabend bei Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war ein 68-jähriger Toyota-Fahrer auf der K1910 von Schmiden kommend in Richtung Waiblingen unterwegs, als er gegen 18.55 Uhr nach links in die Schmidener Straße abbiegen wollte.

Dabei übersah er einen entgegenkommenden 26-Jährigen VW-Fahrer – es kam zum Zusammenstoß. Dabei zogen sich beide Autofahrer leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.