Bei dem Unfall wurden mehrere Menschen verletzt.

Ein Fuchs hat am Freitagabend einen schweren Verkehrsunfall ausgelöst. Drei Menschen werden dabei verletzt – einer davon schwer. Das Tier kommt mit dem Schrecken davon.









Aufgrund eines Fuchses hat sich am Freitagabend zwischen Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) und Hegnach auf der L1042 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Informationen der Polizei leitete ein 34-jähriger BMW-Fahrer gegen 21 Uhr aufgrund des Tieres eine Vollbremsung ein – ein hinter ihm fahrender 27-jähriger Seat-Fahrer fuhr daraufhin anstatt zu bremsen auf die Gegenfahrbahn.

Dort prallte der Autofahrer frontal in einen 60-jährigen VW-Fahrer. Der VW- und der BMW-Fahrer zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 22.000 Euro. Der Fuchs blieb derweil unverletzt.