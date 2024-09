Unfall bei Waiblingen-Beinstein: Aquaplaning: Auto kommt von B 29 ab

Ein 27-Jähriger kommt am Freitagmorgen mit seinem Wagen von der Bundesstraße ab und prallt gegen einen Baum. Die Unfallursache war offenbar ein kurzer, aber heftiger Regenschauer.

Ein 27-Jähriger ist am Freitagmorgen gegen 5 Uhr mit seinem Auto bei Beinstein von der B 29 gerutscht und gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei mitteilte, war der Wagen, der in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen war, aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern geraten und zunächst mit einem Verkehrszeichen kollidiert. Danach kam er etwa 20 Meter von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum.

An mehreren Verkehrszeichen sowie an dem VW entstand laut Polizeibericht ein „erheblicher Sachschaden“, der aber noch nicht genau beziffert werden konnte. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt war mit 21 Einsatzkräften unter anderem zur Ausleuchtung der Unfallstelle im Einsatz.