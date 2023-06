6 Am Audi entstand ein Totalschaden. Foto: 7aktuell.de/Simon / Adomat

Eine Frau fährt am Donnerstagabend mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 29 in Waiblingen aus ungeklärter Ursache gegen die Leitplanke. Das Auto überschlagt sich, die 65-Jährige wird schwer verletzt.









Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstagabend bei Waiblingen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 65-Jährige mit ihrem Audi gegen 21.20 Uhr auf der Bundesstraße 29 in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie am Teiler der Bundesstraßen 14 und 29 aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Mittelleitplanke prallte.