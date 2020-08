1 Eine Biene hat sich im Kreis Ludwigsburg in ein Auto verirrt – und einen Unfall ausgelöst. Foto: dpa/Patrick Pleul

Im Kreis Ludwigsburg ist es auf der Bundesstraße 10 zu einem Unfall gekommen. Ein junger Ford-Fahrer war von einer Biene so abgelenkt, dass er gegen einen Baum prallte. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.

Vaihingen an der Enz - Weil er von einer Biene abgelenkt war, hat ein 18-jähriger Fahranfänger am Freitagmorgen auf der B 10-Umgehung bei Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) sein Auto zu Schrott gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann gegen 7.40 Uhr in Fahrtrichtung Enzweihingen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Ersthelfer meldeten der Polizei, dass Rauch aus dem Motorraum komme. Deshalb rückte die Feuerwehr mit 22 Einsatzkräften an. Ein Feuer entstand dann aber doch nicht. Der 18-Jährige zog sich bei dem Aufprall leichtere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. An seinem Ford entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.