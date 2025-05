Unfall bei Vaihingen an der Enz: Suzuki-Fahrerin kommt von der B 10 ab und prallt gegen einen Baum

Attacke in Sachsenheim Unbekannte besprühen Gäste einer Geburtstagsfeier mit Pfefferspray

Eine Gruppe Männer hat am Wochenende eine Geburtstagsgesellschaft in Großsachsenheim (Kreis Ludwigsburg) angegriffen. Die Unbekannten versuchten zunächst die Gäste zu provozieren, ehe sie mit Autos und Rollern an diesen vorbeifuhren – und zum Pfefferspray griffen.