Am Montagnachmittag ereignet sich auf der L1125 bei Vaihingen/Enz ein Verkehrsunfall. Was bisher bekannt ist.

Auf der Landesstraße 1125 bei Vaihingen/Enz hat sich am Montagnachmittag ein Unfall ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde dabei eine Person verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein BMW die Landesstraße 1125 aus Richtung Aurich kommend und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommendes Fahrzeug versuchte noch auszuweichen. In der Folge fuhr der ausweichende Wagen einen Abhang hinunter. Dabei wurde die Person in dem Fahrzeug wohl leicht verletzt.

Lesen Sie auch

Die Polizei ist vor Ort und hat die Unfallaufnahme übernommen, die derzeit noch andauert (Stand: 15.16 Uhr). Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zur Höhe des Unfallschadens kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. Es sei nicht auszuschließen, dass die Fahrbahn zur Bergung des Fahrzeugs später kurzzeitig gesperrt werden muss.