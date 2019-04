4 Die beiden Beamten im Fahrzeug wurden schwer verletzt. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Ein Streifenwagen kommt in der Nacht zu Dienstag bei Tübingen von der Straße ab. In der Folge überschlägt sich das Fahrzeug. Zwei Polizisten werden bei dem Unfall schwer verletzt.

Tübingen - Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es in der Nacht zu Dienstag bei Tübingen gekommen. Laut Polizei kam ein Streifenwagen gegen 2.20 Uhr aus bislang unbekannten Gründen auf der L370 in einem Baustellenbereich von der Straße ab. Das Auto fuhr in der Folge eine Böschung hinab und überschlug sich mehrfach.

Die beiden Beamten im Fahrzeug wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers befanden sich die Polizisten nicht auf einer Einsatzfahrt. Es soll kein weiteres Auto am Unfall beteiligt gewesen sein. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.