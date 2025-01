Ein 60-Jähriger landet am Donnerstagabend mit seinem Auto bei Stuttgart-Zuffenhausen im Gebüsch. Er lässt das Fahrzeug zurück. Erst am Freitagmorgen meldet ein Zeuge den Unfall der Polizei.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr am Anfang der Ausfahrt in Richtung Ludwigsburger Straße, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, der Fahrer war mit seinem Mini Cooper in Richtung Kornwestheim unterwegs. Aus unbekannten Gründen kam der 60-Jährige wohl mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, streifte an der Leitplanke entlang und fuhr gegen einen Baum. Im Gebüsch kam das Auto zum Stehen.

Der Fahrer wurde laut Polizei bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf mehrere Tausend Euro. Der 60-Jährige meldete den Unfall offenbar nicht und ließ sein Fahrzeug zurück. Am Freitagmorgen gegen 8 Uhr entdeckte ein Zeuge dann das Auto in dem Gebüsch und meldete es der Polizei, so die Sprecherin. Der Mini war nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Kran abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.