1 Zwei Autos kollidierten bei einem Unfall in Stuttgart-Plieningen. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

Gefährliches Wendemanöver auf der Scharnhauser Straße: In Stuttgart Plieningen stoßen zwei Autos zusammen. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Beim Zusammenstoß zweier Autos nahe Stuttgart-Plieningen ist eine 24 Jahre alte Seat-Fahrerin schwer verletzt worden. Ein 46-Jähriger war laut Polizei am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in seinem Audi A4 auf der Scharnhauser Straße unterwegs – und setzte offenbar plötzlich zum Wenden an.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen der 24-Jährigen, die mit ihrem Auto in die andere Richtung von Stuttgart nach Plieningen fuhr. Die junge Frau zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu, wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte.

Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Audi-Fahrer blieb nach seinem Wendemanöver unverletzt. Die Beamten ermitteln nun die Schuldfrage. Zur Höhe des Sachschadens machte eine Polizeisprecherin zunächst keine Angaben.