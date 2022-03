4 Der Linienbus und der Mini (ganz links im Bild) krachten bei Steinheim zusammen. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Steinheim an der Murr - Ein junge Autofahrerin ist bei Steinheim an der Murr (Landkreis Ludwigsburg) mit einem Bus zusammengeprallt und schwer verletzt worden.

Die 18-Jährige habe am Sonntagabend an der Einmündung der K 1700 in Richtung Pleidelsheim links abbiegen wollen, teilte die Polizei Ludwigsburg mit. Dabei übersah die Mini-Fahrerin einen Linienbus. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen. Der Mini krachte anschließend in die Leitplanke.

Die 18-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-jährige Busfahrer und seine fünf Fahrgäste blieben unverletzt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz. Ein Notarzt kam mit einem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle.

Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen und an der Leitplanke wird auf über 140.000 Euro geschätzt. Der Mini und der Bus wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle musste für etwa zwei Stunden gesperrt werden.