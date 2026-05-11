Unfall bei Schwieberdingen: Drei Autos stoßen auf Kreuzung zusammen – zwei Verletzte

Auf einer Kreuzung in Schwieberdingen kollidieren am Montagnachmittag drei Autos. Zwei Menschen werden verletzt. Was bislang bekannt ist.

Im Kreis Ludwigsburg hat es am Montagnachmittag einen Unfall mit einem Mercedes und zwei BMW gegeben. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilte, geriet eines der Autos gegen 16 Uhr auf der L1141 bei Schwieberdingen aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und geriet an der Kreuzung zum Laiblinger Weg in den Gegenverkehr. Dort kollidierte das Auto mit den beiden anderen Fahrzeugen.

Bei dem Zusammenstoß wurden nach Angaben der Polizei zwei Menschen verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.

Unfall legt Verkehr lahm

Die drei stark beschädigten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Schadenshöhe konnte der Polizeisprecher am Montagabend noch keine Angaben machen.

Der Kreuzungsbereich war bis etwa 18.30 Uhr gesperrt. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der L1141 und im Industriegebiet von Schwieberdingen.