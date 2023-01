1 Ein Sprinter ist nahe Schwieberdingen mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Foto: Karste/Schmalz

Im Bereich der Weinstraßenkreuzung bei Schwieberdingen ist ein Sprinter mit einem 40-Tonner kollidiert. Nach Erkenntnissen der Polizei hatte der Sprinterfahrer das Rotlicht missachtet.















Bei einem Unfall nahe Schwieberdingen ist am Freitagmorgen mindestens eine Person schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Sprinters hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei vermutlich das Rotlicht einer Ampel missachtet. Das Fahrzeug ist daraufhin mit einem 40-Tonner kollidiert.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.40 Uhr im Bereich der Weinstraßenkreuzung, wo die Landesstraße 1140 auf die L 1141 trifft. Dort war der Sprinter aus Richtung Markgröningen unterwegs. Der Lastwagen näherte sich aus Richtung Ludwigsburg der Kreuzung, erklärte eine Sprecherin der Polizei.

Arbeiten an Unfallstelle dauern Stunden

Bei dem Zusammenstoß wurde der Beifahrer im Sprinter schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ob sich weitere Personen ebenfalls Verletzungen zugezogen haben und in welchem Ausmaß, war dem Polizeipräsidium Ludwigsburg am Vormittag noch nicht bekannt. Auch die vermutliche Schadenshöhe stand zunächst noch nicht fest.

Durch die Kollision traten Flüssigkeiten aus den Fahrzeugen aus. Trümmerteile verteilten sich über die Fahrbahn. Die Aufnahme des Unfalls und das Räumen der Unfallstelle dauerten mehrere Stunden an.