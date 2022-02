3 Der VW krachte auf der B10 bei Schwieberdingen in den Traktor-Anhänger Foto: imago images/KS-Images.de/Karsten Schmalz via www.imago-images.de

Eine Traktor-Fahrerin ist am Samstagabend mit Mäharbeiten an der B10 bei Schwieberdingen beschäftigt, als ein VW-Fahrer ins Heck des Anhängers kracht. Hoher Schaden und eine lange Sperrung sind die Folgen.















Schwieberdingen - Bei einem Unfall zwischen einem landwirtschaftlichen Gespann und einem VW Passat ist am Samstagabend auf der B10 bei Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro entstanden. Die Bundesstraße musste in diesem Bereich knapp vier Stunden voll gesperrt werden.

Wie die Polizei meldet, war eine 47 Jahre alte Traktor-Fahrerin, die einen Anhänger mitführte, mit Mäharbeiten entlang der B10 in Richtung Vaihingen an der Enz beschäftigt. Das Gespann sei mit eingeschalteter Warnblinkanlage sowie gelber Rundumleuchte im Einsatz gewesen. Die Arbeitsstelle selbst sei durch entsprechende Beschilderung und Geschwindigkeitsbeschränkung ausgewiesen gewesen.

B10 bis 22 Uhr voll gesperrt

Ein 36-jähriger VW Passat-Fahrer fuhr kurz nach 18 Uhr ebenfalls in Richtung Vaihingen an der Enz. Dieser erkannte auf Höhe des Hardt- und Schönbühlhofs das Gespann allerdings zu spät und krachte in den Anhänger. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro, es musste abgeschleppt werden. Am landwirtschaftlichen Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der 36-Jährige wurde vom hinzugezogenen Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, die Traktor-Fahrerin blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten musste die B10 in diesem Bereich zwischen 18.20 Uhr und 22 Uhr voll gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Absperrung erfolgte durch zwei Streifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sowie durch die zuständige Straßenmeisterei Vaihingen an der Enz. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten musste zudem die Fahrbahn an der Unfallstelle gereinigt werden. Im Einsatz befanden sich neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehren aus Markgröningen und Hardt- und Schönbühlhof. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zeitweise vier Streifenbesatzungen eingesetzt.