Auto gerät in Gegenverkehr – mehrere Menschen teils schwer verletzt

1 Die B29 wurde vorübergehend in beide Richtungen gesperrt (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Auf der Bundesstraße 29 bei Schwäbisch Gmünd gerät ein Fahrer mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Mehrere Menschen ziehen sich teils schwere Verletzungen zu.

Schwäbisch Gmünd - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 29 bei Schwäbisch Gmünd sind am Montag mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Autofahrer nach links in den Gegenverkehr geraten und dabei leicht gegen den Wagen eines 36-Jährigen geprallt. Anschließend stieß der Mann mit dem Lastwagen eines 44-Jährigen zusammen, der durch den Aufprall wiederum ebenfalls in den Gegenverkehr geriet und mit einem 37-Jährigen kollidierte.

Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin - das Alter der beiden war zunächst nicht bekannt - kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Auch der Lastwagenfahrer wurde in eine Klinik gebracht. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 100 000 Euro. Die B29 wurde vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.