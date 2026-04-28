Unfall bei Sachsenheim: Frontalzusammenstoß – VW-Fahrer gerät in Gegenverkehr

1 Die Ursache für den Unfall ist laut Polizei noch unklar (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Ein 21-Jähriger ist auf der K1643 zwischen Sachsenheim und Häfnerhaslach mit seinem VW in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Mercedes zusammengestoßen.











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Ein 21-Jähriger ist am Montagmittag zwischen Sachsenheim und Häfnerhaslach mit seinem VW in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem Mercedes zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, war der VW-Fahrer gegen 12.35 Uhr in Richtung Zaberfeld unterwegs, als er im Kurvenbereich aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.