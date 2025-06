Unfall bei Rutesheim: Biker prallt auf BMW und flüchtet

1 An der Autobahnauffahrt bei Rutesheim hat es gekracht. Foto:

An einer Ampel auf der Landesstraße in Richtung Perouse fährt ein Unbekannter mit seinem Motorrad auf einen wartenden BMW. Danach gibt er Gas.











Link kopiert



Nicht gut begonnen hat das vergangene Wochenende für einen 21-Jährigen, der mit seinem BMW am Freitagabend um 20.10 Uhr auf der Landesstraße bei Rutesheim an der Ampel zur Autobahnauffahrt wartete. Ein Motorradfahrer, der in Richtung Perouse unterwegs war, fuhr von hinten auf ihn auf. Doch statt sich um den Schaden in Höhe von rund 5000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub.