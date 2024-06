Ein 23-Jähriger hat sich Sonntagnacht betrunken ans Steuer gesetzt und zwischen Perouse und Leonberg einen Unfall gebaut. Das Fahrzeug ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der junge Mann war, wie die Polizei berichtet, gegen 1.10 Uhr in einem Opel Omega auf der Kreisstraße 1082 unterwegs. Am Kreisverkehr zur Kreisstraße 1017 (K 1017/Heimerdinger Straße) überfuhr er erst eine Verkehrsinsel und dann den Kreisverkehr selbst, bevor er im Straßengraben landete. Der Rettungsdienst brachte den 23-Jährigen vorsorglich ins Krankenhaus.

Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinwirkung stand. Ihm wurde Blut abgenommen. Sein Auto wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Schaden am Pkw und am Kreisverkehr auf 12 000 Euro. Der Bereich am Kreisverkehr war zeitweilig gesperrt. Um 3.20 Uhr war die Unfallaufnahme beendet. Den genauen Unfallhergang ermittelt nun die Leonberger Polizei.