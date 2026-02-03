Unfall bei Rutesheim: Bei Ausweichmanöver gegen Verkehrszeichen geprallt – Verursacher flüchtet
Die Polizei ermittelt wegen eines Unfalls und bittet um Hinweise zum mutmaßlichen Verursacher. Foto: Archiv

Weil sie einem entgegenkommenden Auto ausweichen muss, kommt eine Skoda-Fahrerin von der Straße ab. Die Polizei bittet um Hinweise zum unbekannten Autofahrer.

Weil sie einem auf ihrer Spur entgegenkommenden Wagen ausweichen musste, ist eine 38-jährige Autofahrerin am Montag zwischen Rutesheim und Heimerdingen von der Straße abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Wie die Polizei berichtet, war die 38-jährige Skoda-Fahrerin kurz nach 8 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Heimerdingen unterwegs gewesen.

 

In einem Kurvenbereich kam ihr der noch unbekannte Autofahrer entgegen, der offenbar in dem Moment überholte und deshalb auf die Fahrspur der 38-Jährigen wechselte. Sie versuchte, dem Unbekannten auszuweichen, geriet dabei aber von der Straße ab in den Grünstreifen und prallte schließlich gegen das Verkehrszeichen. Der Unbekannte setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Rutesheim fort. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt rund 4250 Euro. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Die Beamten des Polizeireviers bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0 71 52 / 605-0 oder per Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de. ﻿

 