Unfall bei Rutesheim: Bei Ausweichmanöver gegen Verkehrszeichen geprallt – Verursacher flüchtet

In einem Kurvenbereich kam ihr der noch unbekannte Autofahrer entgegen, der offenbar in dem Moment überholte und deshalb auf die Fahrspur der 38-Jährigen wechselte. Sie versuchte, dem Unbekannten auszuweichen, geriet dabei aber von der Straße ab in den Grünstreifen und prallte schließlich gegen das Verkehrszeichen. Der Unbekannte setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Rutesheim fort. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt rund 4250 Euro. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Die Beamten des Polizeireviers bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0 71 52 / 605-0 oder per Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de. ﻿