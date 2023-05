1 Der Unfallverursacher ist geflüchtet. Deshalb sucht die Polizei nun Zeugen. Foto: imago images//K. Schmitt

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen gegen 5.10 Uhr im Bereich der Landesstraße 1140 in Remseck ereignet hat.









Ein 32-jähriger Toyota-Lenker befuhr von der Remstalstraße kommenden den rechten der beiden Abbiegestreifen in Richtung der Landesstraße 1140 in Fahrtrichtung Stuttgart. Im Kurvenbereich soll auf dem linken der beiden Fahrstreifen ein unbekanntes dunkelfarbenes Fahrzeug gefahren und im weiteren Verlauf auf den rechten Fahrstreifen gekommen sein. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 32-Jährige mit seinem Toyota nach rechts aus. Hierbei geriet er mit seinem Fahrzeug in den Grünstreifen neben der Fahrbahn und prallte im weiteren Verlauf gegen einen Laternenmast. Dieser wurde durch die Kollision komplett umgeknickt, der Toyota kam letztlich im Einmündungsbereich der Meslay-Du-Maine-Straße zum Stehen.