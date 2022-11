1 An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Schwerer Unfall bei Remseck: Eine Fahrerin eines Kleinbusses missachtet die Vorfahrt – es kommt zu einem Frontalzusammenstoß mit einen anderen Wagen. Eine 21-Jährige wird schwer verletzt.















Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen ist eine Autofahrerin in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) am Freitagabend schwer verletzt worden. Die 21-Jährige krachte mit ihrem Wagen in einen Kleinbus, der beim Abbiegen auf die Kreisstraße das Vorfahrtsgebot missachtet hatte.

Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Unfallverursacherin und ihre Kinder im Alter von acht und elf Jahren wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.